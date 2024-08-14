Россиянка забрала у парня фен Dyson, ноутбук и собаку через суд

Он удерживал все якобы из-за долга

Жительница Москвы обратилась в суд, обвинив своего бывшего парня в незаконном удержании ее вещей. По ее словам, она была знакома с ним с 2010 года, периодически они встречались, а в апреле 2023 года решили жить вместе. Вскоре пара начала конфликтовать.

В результате мужчина забрал у нее ключи от дома и отказался отдавать ей личные вещи. Девушка обратилась в полицию, но там отказались возбуждать дело. Тогда она пошла в суд.

Россиянка рассказала, что бывший возлюбленный оставил у себя дорогую косметику, кроссовки Nike, швейную машинку, ноутбук Apple. Также она заявила, что в квартире находятся фен Dyson, утюжок для волос, ювелирные украшения, одежда и аксессуары от Dior, Fendy, Prada и Valentino. В список она включила и собаку – йоркширского терьера.

Парень объяснял свой поступок, что оставил себе часть вещей девушки, пока она не отдаст ему деньги, которые он якобы дал ей в долг. Однако суд не принял его сторону – он удовлетворил требования истца и поручил вернуть ей все имущество.