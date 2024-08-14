Питерская учительница объяснила приставания к ученику его красотой и умом

Она мечтала родить от мальчика ребенка

В Санкт-Петербурге преподаватель математики и информатики приняла решение родить от своего 17-летнего ученика. Женщина стала регулярно писать парню в соцсетях с предложением сдать сперму. После она стала приходить к нему домой и даже передала договор о донорстве его отцу.

По словам родителя мальчика, учительница уже давно проявляла нездоровый интерес к его сыну. Воспитанник хоккейной школы, по уверенности женщины, тоже был в нее влюблен. Поэтому она решила, что сможет договориться с ним о рождении совместного ребенка.

Преподаватель рассказала, что у нее нет опыта в сексуальных отношениях и разговаривать с мужчинами не умеет. Донорство является для нее единственным шансом стать матерью в свои 45 лет. Выбор парня она объясняла его отличным телосложением, красотой, умом и хорошими личными качествами.

Родственники юноши рассказывают, что женщина патологически увлечена их сыном с прошлого года – тогда у нее даже случился нервный срыв. Она заявляла, что покончит жизнь самоубийством, если те не будут вместе. Администрация учебного заведения вскоре этот случай замяла.

Однако когда дама начала приходить домой бывшему ученику и настойчиво уговаривать отдать биоматериал подростка, родители насторожились. Они поняли, что пришло время подать заявление на учителя в полицию. Сейчас ее проверяют по статье о развратных действиях.