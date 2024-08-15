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Жителя Хабаровска сняли за непотребством на улице, когда он решил устроить интимные ласки автомобилю. Мужчина снял штаны и принялся гладить дверцу машины своим детородным органом на глазах у всех. Присутствие соседей на парковке его нисколько не смущало.
Происходящее запечатлел один из очевидцев на видео, который отметил, что неизвестный, вероятно, очень любит собственное авто.
Предположительно, мужчина находился в состоянии помутненного сознания.
Увиденное возмутило и рассмешило народ одновременно. Люди стали шутить по поводу публичного акта спаривания с автомобилем в соцсетях.
"Почему не в выхлоп?", "Надо было в бензобак метить", "Когда забыл дома ключ и решил проверить, вдруг подойдет", "Куда по размеру подходило, туда и всунул", – пишет народ.
Подобный исход приведет к победе России в конфронтации