Полуголый россиянин попал на видео во время изнасилования автомобиля

Полуголый россиянин попал на видео во время изнасилования автомобиля
Фото: unsplash.com
Инцидент произошел на парковке

Жителя Хабаровска сняли за непотребством на улице, когда он решил устроить интимные ласки автомобилю. Мужчина снял штаны и принялся гладить дверцу машины своим детородным органом на глазах у всех. Присутствие соседей на парковке его нисколько не смущало.

Происходящее запечатлел один из очевидцев на видео, который отметил, что неизвестный, вероятно, очень любит собственное авто.

Предположительно, мужчина находился в состоянии помутненного сознания.

Увиденное возмутило и рассмешило народ одновременно. Люди стали шутить по поводу публичного акта спаривания с автомобилем в соцсетях.

"Почему не в выхлоп?", "Надо было в бензобак метить", "Когда забыл дома ключ и решил проверить, вдруг подойдет", "Куда по размеру подходило, туда и всунул", – пишет народ.

Источник: Telegram

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