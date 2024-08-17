Помилованного участника СВО снова отправили в тюрьму

После приговора он намерен снова отправиться воевать

Участник СВО из Ярославля, который ранее сидел срок за людоедство и был помилован, снова угодил в тюрьму. На этот раз он проходил по делу о сбыте наркотиков, с которыми его поймали спустя четыре месяца после возвращения на гражданку.

Мужчина вернулся из зоны СВО после ранения. В зале заседания журналисты заметили у него калоприемник, прикрепленный к ноге. После выхода из больницы он рассказывал, что выплаты помогли ему купить квартиру матери и ни в чем не нуждаться. Однако на суде он стал заявлять, что буквально остался без средств к существованию, поскольку положенных денег от государства так и не получил.

В итоге, по его словам, он был вынужен искать подработку. Одна женщина предложила ему торговлю наркотиками – обвиняемый заявил, что других вариантов у него не было. За все ему заплатили чуть больше 10 тысяч рублей.

Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Однако он заявил, что отбывать срок не планирует. Несмотря на состояние здоровья, мужчина снова хочет отправиться на СВО.

"Зачем им кого-то обучать, людей, которые ни разу оружия в руках не держали. А у меня опыт есть", – объяснил осужденный.