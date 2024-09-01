Экстренные службы ликвидируют локальное возгорание в техпомещении МНПЗ

Пожарные приступили к тушению

Еще один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В данный момент происходит тушение локального возгорания, пожару присвоен второй уровень сложности.

Всего под столицей за сегодняшнюю ночь сбито более 10 беспилотников. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. На местах работают экстренные службы.



