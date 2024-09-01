Возгорание в техническом помещении МНПЗ локализовано — экстренные службы

Возгорание в техническом помещении МНПЗ локализовано — экстренные службы
Фото: АГН "Москва"
Обстановка на месте возгорания спокойная

Возгорание на Московском нефтеперерабатывающем заводе локализовано, открытого горения нет, сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управлении МЧС России по столице.

Обстановка на месте возгорания спокойная, угрозы для людей и функционирования завода нет. При этом в пресс-службе МЧС подчеркнули, что иная информация, распространяемая в СМИ, не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что пожар на московском НПЗ возник в результате падения сбитого беспилотника, ему был присвоен второй ранг сложности.

За минувшую ночь силами ПВО Минобороны на подлете к столице в Ленинском, Раменском, Одинцовском городских округах, а также в городских округах Ступино и Подольске было сбито более 10 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на месте падения БПЛА нет. На местах работают экстренные службы.

Источник: АГН Москва ✓ Надежный источник

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