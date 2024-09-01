Возгорание в техническом помещении МНПЗ локализовано — экстренные службы

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Возгорание на Московском нефтеперерабатывающем заводе локализовано, открытого горения нет, сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управлении МЧС России по столице.
Обстановка на месте возгорания спокойная, угрозы для людей и функционирования завода нет. При этом в пресс-службе МЧС подчеркнули, что иная информация, распространяемая в СМИ, не соответствует действительности.
Ранее сообщалось, что пожар на московском НПЗ возник в результате падения сбитого беспилотника, ему был присвоен второй ранг сложности.
За минувшую ночь силами ПВО Минобороны на подлете к столице в Ленинском, Раменском, Одинцовском городских округах, а также в городских округах Ступино и Подольске было сбито более 10 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на месте падения БПЛА нет. На местах работают экстренные службы.
Солдаты удачи зря сунулись на российские земли
Официальную причину случившегося не сообщили до сих пор