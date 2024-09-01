Собянин сообщил о локализации возгорания на МНПЗ

Собянин сообщил о локализации возгорания на МНПЗ
Фото: АГН "Москва"
Угрозы функционированию завода нет

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о локализации возгорания на московском нефтеперерабатывающем заводе. Угрозы для людей и функционирования завода нет, подчеркнул столичный градоначальник. 

Ранее о локализации возгорании на заводе сообщили в пресс-службе Главного управлении МЧС России по столице. По словам спасателей, обстановка на месте возгорания спокойная, угрозы для людей и функционирования завода нет. 

Ранее сообщалось, что пожар на московском НПЗ возник в результате падения сбитого беспилотника, ему был присвоен второй ранг сложности.

За минувшую ночь силами ПВО Минобороны на подлете к столице в Ленинском, Раменском, Одинцовском городских округах, а также в городских округах Ступино и Подольске было сбито более 10 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на месте падения БПЛА нет. На местах работают экстренные службы.

Источник: Телеграм-канал мэра Москвы Сергея Собянина ✓ Надежный источник

Горы трупов: что случилось с американцами и британцами под Курском

Солдаты удачи зря сунулись на российские земли

Уничтожение F-16 обернулось скандалом на Украине

Официальную причину случившегося не сообщили до сих пор

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей