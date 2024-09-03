В России массово исчезают школьницы: что происходит

В России массово исчезают школьницы: что происходит
Фото: freepik.com
За последние дни стали известны три громких случая

С 31 августа по всей стране было зафиксировано несколько случаев исчезновения школьниц. Девочкам было около 11-12 лет. В двух из трех инцидентов детей нашли мертвыми.

Первое происшествие случилось в Нижнем Тагиле, где 31 августа Анастасия ушла гулять из дома и не вернулась. Ребенка искали волонтеры и отец, мать у девочки умерла несколько недель назад. Сперва правоохранители подозревали суицид, но когда тело обнаружили в подвале дома со следами насилия, стало ясно, что дело связано с криминалом. Вскоре в квартире ее соседа нашли кровь. Не так давно подозреваемый вернулся с зоны СВО. Его заджали, когда он ехал на фронт.

1 сентября в Краснодарском крае исчезла Александра, которая поехала домой от подруги на велосипеде. Ночью ее тело нашли на берегу реки со следами удушья и насилия. Сейчас правоохранители ищут преступника.

2 сентября в Лениградской области пропала девочка Юля. Она пошла гулять со шпицем и не вернулась домой. Сейчас ее разыскивают родители, полиция и волонтеры. Все надеются, что ребенок жив.

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