В Петербурге мужчина обжегся борщевиком и попал в реанимацию

Мужчина обжегся распространенным растением и попал в реанимацию в Петербурге
Фото: CC BY-SA 3.0: https://commons.wikimedia.org
За жизнь несчастного борются врачи

В Невском районе второй столицы нашей страны произошел жуткий инцидент – россиянин обжегся распространенным, но очень опасным растением и загремел в больницу. 52-летний мужчина находится в реанимации. Как сообщается, пострадавший обжегся борщевиком, когда выходил на улицу.

Мужчина случайно вступил в непредвиденный "контакт" с ядовитым растением, что привело к получению химических ожогов и множественных ссадин. В результате этого его доставили в больницу, где диагностировали ожоги обоих коленных и локтевых суставов, а также ссадины на ногах.

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, он находится в реанимационной палате под наблюдением врачей. На данный момент других подробностей о случившемся не сообщается, однако эта трагедия вновь напоминает об опасности встречи с борщевиком, который часто попадается на открытых участках.

Источник: 78.ru ✓ Надежный источник

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