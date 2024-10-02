Похитителем кенгуру в зоопарках Калуги и Ярославля оказался карлик

Один питомец скончался

Спустя несколько дней полицейским удалось раскрыть дело о похищении детенышей кенгуру из зоопарков Ярославля и Калуги. Им оказался мужчина-карлик, которого правоохранители, просматривая записи с камер наблюдения, изначально приняли за ребенка.

Известно, что за три дня подозреваемый украл трех питомцев. В вольер он пробрался ночью, приставив лестницу к забору. Материальный ущерб составил порядка 400 тысяч рублей.

Сотрудники зоопарка полагают, что украсть кенгуру могли из-за дефицита на рынке животных и высокого спроса на сумчатых для частных заведений, в том числе из-за их мяса. Детеныши только начали вылезать из материнских сумок, поэтому зоологи указывали, что они могут умереть без нужного ухода.

Сообщается, что похититель уже успел продать одного детеныша кенгуру в Москве, второго собирался обменять на редкую макаку, а третий, к сожалению, погиб в сумке у мужчины. Выжившего питомца собираются вернуть в ярославский зоопарк.

К делу подключились в Госдуме, где требуют присвоить преступнику высшую степень наказания по его статье. Она подразумевает пять лет лишения свободы.