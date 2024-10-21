Живого мужчину случайно отправили на органы

Живого мужчину случайно отправили на органы: молил о пощаде
Фото: unsplash.com
Его чудом удалось спасти

36-летний житель Кентуки по имени Энтони Гувер попал в больницу после передозировки наркотиками. Врачи решили, что мужчина мертв, поэтому было принято решение разобрать его тело на органы для нуждающихся. Однако в процессе транспортировки в операционную он, по словам очевидцев, молил о пощаде. 

Несмотря на явные признаки жизни, все же пациент оказался на операционном кресле. Врач достал из него несколько органов и после понял – на самом деле человек перед ним все еще жив. После этого они позвонили главному координатору по подобным операциям, заявив, что отказываются принимать участие в происходящем. В ответ руководитель потребовал найти другого хирурга.

В итоге донорство было отменено, а несколько сотрудников уволились из клиники после инцидента. 

Согласно расследованию, пациент очнулся прямо во время катетеризации сердца, которую делают для проверки состояния органа перед отправкой в хирургию. Он начал метаться на столе, после чего ему ввели седативное средство и сделали на операцию по изъятию органов.

Сотрудники, которые не знали о проиходящем и были вовлечены в преступную схему, после прошли терапию у психолога. Утверждается, что подобные случаи – не редкость в трансплантологии.

Источник: The Independent

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