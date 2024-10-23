Россиянка годами совращала девочек после уроков: что известно

Ей грозит солидный срок

В России правоохранители задержали женщину-педофила. 44-летняя россиянка работала преподавателем вокала в нескольких столичных секциях. Ее считали хорошим специалистом, поэтому новость о ее преступлениях многих шокировала.

Оказалось, что женщина годами совращала своих малолетних учениц. Сдали ее коллеги, которые заметили странности за поведением преподавателя. Во время выездов на концерты обвиняемая спала вместе с девочками, а не отдельно от них. Позже одна из подопечных рассказала, что учительница проявляет к ней особое внимание. Вскоре оказалось – таких случаев в школе очень много.

В результате коллеги приняли решение написать заявление в полицию. После расследования выяснилось, что преподаватель искала девочек, которым не хватает внимания родителей. Она внушала им, что лучше нее нет никого, и как только ребенок привязывался, начинала проявлять тактильное внимание.

Одну из девочек женщина совратила во время поездки в Европу, когда ей было 13 лет. Позже ребенок попросила разрешения у матери жить отдельно, во второй квартире, которая стояла у семьи без дела. Родительница согласилась, и позже учительница в течение года жила вместе со своей жертвой.

Если вину женщины докажут, то ей грозит 20 лет колонии.