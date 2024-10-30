Россиянка скончалась на отдыхе в Турции при странных обстоятельствах

Россиянка скончалась на отдыхе в Турции при странных обстоятельствах
Фото: unsplash.com
Женщине было 49 лет

Бездыханное тело российской туристки, которая решила отдохнуть в Анталье, неожиданно нашли в номере сотрудники отеля. Они срочно вызвали полицейских, которые отметили, что гибель 49-летней россиянки выглядит подозрительной.

Сейчас по факту случившегося ведется расследование. Других подробностей дела не приводится. 

В последнее время количество приступлений в Турции, в которых россияне являются пострадавшими, стало больше. Например, недавно сообщалось об инциденте, где туристов из России оскорбляли на улице, пока они шли к отелю. Это привело к потасовке с участием прохожих, которые также подключились к избиению. Девушка получила ранение осколками брошенной бутылки, а парню сломали руку.

В августе также произошел громкий инцидент, когда россиянка вышла погулять по улице, а пошли ее тело нашли в лесной местности. 

Источник: Gerçek Alanya

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