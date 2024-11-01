Россиянин необычно отомстил обидевшей его проститутке

Россиянин необычно отомстил обидевшей его проститутке
Фото: freepik.com
Девушка указала на неприятную особенность клиента

Жительница Москвы, оказывавшая интимные услуги на съемной квартире, стала жертвой своего клиента. К 19-летней девушке обратился некий Дмитрий, который заплатил ей за работу. Однако в процессе она отказалась выполнять некоторые прихоти мужчины, потому что от него исходит крайне неприятный запах.

Подобное замечание сильно обидело клиента, но вести себя жестоко он, на удивление, не стал. Сперва он потребовал от нее вернуть 10 тысяч рублей – девушка отказалась. Тогда мужчина украл у нее телефон, взял ключи от квартиры и убежал. 

Пострадавшая попросила соседей вызвать полицию, заявив, что Дмитрий пытался ее изнасиловать, а после ограбил. Только в отделении полиции она призналась, что секс был по добровольному согласию и за деньги. Ущерб девушка оценила в 35 тысяч рублей. Ее клиента тоже удалось задержать.

Источник: Baza

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