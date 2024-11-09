Экстренные службы восстановили подачу электричества в Чертанове после сбоя

Экстренные службы восстановили подачу электричества в Чертанове после сбоя
Фото: WangXiNa / Freepik
На опубликованных фотографиях видно, что в домах есть свет

В столичном районе Чертаново после кратковременного сбоя возобновлена подача электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы. 

Информация о том, что энергоснабжение в Чертанове осуществляется в штатном режиме, появилась спустя час после того, как в Сети появились данные об отключении света в районе.

В качестве подтверждения Комплекс городского хозяйства опубликовал в своем Telegram-канале фотографии, на которых видно, что домах есть свет.


Источник: Комплекс городского хозяйства города Москвы ✓ Надежный источник

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