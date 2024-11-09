Пожар в доме на севере Москвы ликвидирован

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Как сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по столице, возгорание в квартире на Карельском бульваре на севере Москвы было ликвидировано.
Ранее сообщалось, что по адресу: Карельский бульвар, д. 23, корп. 2 произошло возгорание в квартире на пятом этаже. Установление причин пожара на контроле в прокуратуре.
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