Солдаты ВС РФ устроили погром в военной части перед побегом

Солдаты ВС РФ устроили погром в военной части перед побегом
Фото: unsplash.com
Большинство уже удалось задержать

Служащие устроили погром в военной части под Новосибирском, после чего покинули ее самовольно. Сообщается, что массовый побег организовали до 15 военных, некоторые из них ранее были судимы. 

Первым о случившемся сообщил глава поселка Коченево, в котором располагается военная часть. Он рассказал, что солдаты уехали из населенного пункта на такси. Некоторые из них ранее уже совершали самовольный побег. Четырех человек удалось задержать вскоре после инцидента, затем стало известно о еще троих задержанных.

По опубликованным в Сети видео удалось установить, что незадолго до своего побега солдаты разгромили окна, двери и зеркала в военной части, били доски почета. 

По предварительной версии, оставшиеся военные скрылись в соседней Кемеровской области. Что стало причиной их поступка – неизвестно. За оставление части им может грозить реальный срок в колонии.

Источник: Baza

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