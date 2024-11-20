В деле о теракте в «Крокусе» появились четыре новых фигуранта

Правоохранители нашли связь с экстремистской сектой

В начале ноября были задержаны несколько членов вирда последователей Батал-Хаджи Белхороева (баталхаджинцев), так называемое боевое крыло которого запрещено в РФ и признано террористической организацией, по обвинению в передаче оружия террористам, совершившим нападение на концертный зал "Крокус сити холл".

Новыми фигурантами уголовного дела, находящегося в производстве ГСУ СКР, являются уроженцы селения Сурхахи Хусейн Медов, Джабраил Аушев и Хаваж-Багаудин Алиев, а также Батыр Кулаев из Экажево. Как стало известно, правоохранители также рассматривают версию о том, что роль баталхаджинцев могла не ограничиваться поставками оружия, они могли обеспечивать также финансирование теракта и его организацию. 

Религиозная организация последователей авторитетного среди мусульман Северного Кавказа шейха Батал-Хаджи Белхороева отличается закрытостью и жесткой внутренней дисциплиной. В нее, по разным данным, входят до 20 тыс. человек. 31 декабря 2018 года неизвестные застрелили авторитетного члена вирда правнука шейха Батал-Хаджи Ибрагима Белхороева. Как писал "Коммерсант", другие лидеры баталхаджинцев объявили своим сторонникам, что к убийству причастен глава ЦПЭ МВД Ингушетии.

Позднее, 2 ноября 2019 года, его вместе с братом расстреляли в Москве. В нападении на полицейского обвинили 11 человек, в том числе бизнесмена Хасана Полонкоева, которого считают одним из лидеров террористического крыла. 

Руководители религиозной секты не просто вовлекают людей в деятельность, мало совместимую с тем, что обычно понимается под религиозной, но и втягивает своих адептов порой в настоящие уголовные преступления. Не так давно у правоохранительных органов был явный успех в направлении борьбы с экстремизмом, терроризм и коррупцией. Были задержаны сразу несколько членов боевого "вирда" белхороевцев – находящиеся между собой в близких родственных отношениях братья Белхороевы, Мустафа – глава Контрольно-счетной палаты республики, Якуб – директор фонда социального страхования, Курейш – директор сельхозтехникума. 

Еще один участник клана баталхаджинцев Али Белхороев отправился за решетку на двадцать лет за соучастие в убийстве известного предпринимателя Шабтая Калмановича. Мустафа Белхороев за хранение оружия отделался условным сроком. 

Уже два года в Южном окружном военном суде тянется процесс об убийстве Ибрагима Эльджаркиева, в октябре 2024 г. было совершено очередное покушение на замначальника Центра противодействия экстремизму по Ингушетии Адама Хамхоева. Это вкупе с сообщениями о причастности баталхаджинцев к теракту в "Крокусе" показывает, что клан по-прежнему всесилен, что аресты его лидеров его не ослабили, и что он сохраняет влияние.

Подобные опрометчивые шаги чреваты тем, что позволяют недругам России вбивать клин между Ингушетией и федеральным центром. Взорвать ситуацию легко, и 90-е годы это показали. На умиротворение региона и борьбу с терроризмом затем ушли десятилетия.

Боевое крыло группы (вирда) последователей (мюидов, мурдов) религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева (Батал-Хаджи, баталхаджинцев, белхороевцев, тариката шейха овлия (устаза) Батал-Хаджи Белхороева) внесено в список террористических и экстремистских, его деятельность на территории России запрещена.

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