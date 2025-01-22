Российская школьница забеременела от мертвого брата

Возбуждено уголовное дело

В республике Татарстан произошел шокирующий случай – 14-летняя школьница из Нижнекамска забеременела от родного брата, который скончался в прошлом месяце. Об этом она узнала после задержки и положительного теста, решив раскрыть подробности случившегося своим родителям.

Оказалось, что подросток в конце прошлого года после возвращения из школы осталась наедине со своим 20-летним братом, который был дома и спал, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Девочка тоже решила отдохнуть и уснула, но через время проснулась от резкой боли внизу живота – оказалось, что родственник решил над ней надругаться.

Школьница пыталась сопротивляться, оттолкнуть насильника, но сделать этого не смогла, поскольку брат весил около 100 килограммов и был значительно крупнее.

О случившемся она не стала рассказывать родителям – то ли из страха перед братом, то ли из чувства стыда и опасений, что ей не поверят. Однако спустя месяц выяснилось, что она ждет от своего брата ребенка.

Следователи уже возбудили уголовное дело об изнасиловании. Вероятно, погибшего посмертно признают виновным в совращении девочки и надругательстве над ней. Что будет с ребенком – неизвестно.