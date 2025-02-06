Преступники организовали ферму по сбору яйцеклеток в Грузии

Одна из жертв смогла откупиться и сбежать

За границей начала набирать популярность новая преступная схема с использованием женщин, оказавшихся в нужде. Им предлагают солидный заработок – около 17 тысяч долларов в месяц, вывозят в другие страны, а после используют как скот на ферме ради одного ресурса. Недавно жертвами подобного преступления стали три гражданки Таиланда.

Сообщается, что китайские ганстеры заманили их в Грузию под предлогом заработка. Женщинам обещали солидный заработок, если они согласяться стать суррогатными матерями для пар, которые не могут иметь детей. Работодатель оплатил все заявления на паспорт и другие расходы на поездку, но после оказалось, что дам просто вывезли на нелегальную ферму.

В заведении вместе с ними были еще около 100 гражданок Таиланда, которых использовали для сбора яйцеклеток. Каждый месяц их накачивали гормонами, делали операцию и не платили ничего. Предположительно, далее биологический материал отправляли в другие страны.

Одна из участниц нелегального бизнеса смогла освободиться за выкуп в размере 2 тыс долларов. Она вернулась домой и сообщила о случившемся в полицию, указав, что у остальных не было денег для возвращения.

Сообщается, что за прошлый год в Тае похитили 257 человек, большинство из которых вывезли в другие страны. Спасти удалось только 152 из них.