Следствие подозревает в убийстве экс-мэра Самары его внучку

Всплыли шокирующие подробности убийства экс-мэра Самары
Виктор Тархов. Фото: Dgeise / wikipedia.org
Мотивы убийцы до сих пор неизвестны

Правоохранители раскрыли новые шокирующие подробности дела о гибели бывшего мэра Самары Виктора Тархова. Следствие полагает, что мужчину и его супругу Наталью не зарезали, а забили насмерть. После этого тела целый месяц хранились в законсервированных бочках. Сейчас главным подозреваемым в убийстве проходит внучка чиновника Екатерина.

Сообщается, что во время обысков полиция нашла у девушки мобильные телефоны дедушки и бабушки, с которых она отправляла сообщения и продавала их имущество. Внучку задержали, но она отказывается давать какие-либо показания.

В течение месяца никто не замечал пропажу Тархова и его супруги, поскольку они все время были на связи. Спустя время у друзей покойного появились первые подозрения – на странности обратил внимание один из бывших заместителей экс-мэра Самары. На каждый его звонок и попытку поздравить с днем рождения чиновник сбрасывал вызов и писал, что сейчас не может ответить. После этого мужчина пошел в полицию.

Правоохранители первым делом осмотрели записи с камер наблюдения и установили, что еще в начале января Тархов вместе с женой зашел в квартиру и больше оттуда не выходили. За это время к ним несколько раз приезжала 29-летняя внучка. Однажды она выходила из квартиры с большими пакетами. 

Напомним, Тархов был главой самарской мэрии с 2006 по 2010 года. В 2022 году он уехал якобы на лечение в Финляндию. В декабре 2022 года его дочь приговорили к семи годам лишения свободы, признав виновной в вымогательстве.

Источник: RTVI

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