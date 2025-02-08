Собянин: возгорание в здании Электрозавода локализовано

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Специалисты МЧС активно работают над тем, чтобы потушить пожар в здании Электрозавода. На данный момент огонь удалось локализовать, открытое горение прекратилось. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
По предварительной информации, все люди, находившиеся в здании, были успешно эвакуированы.
"Всем обратившимся за медицинской помощью оперативно оказываем ее на месте и в городских клиниках. Госпитализированы пять человек, их жизни ничего не угрожает",
– подчеркнул Собянин.
На месте происшествия продолжают работать все городские службы.
Пожар здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы начался в пятиэтажном административном здании. Людей с верхних этажей спасали с помощью подъемных механизмов. Площадь пожара составила, по предварительным данным, 800 кв. м. По данным источника "РИА Новости" в экстренных службах, причиной ЧП могло стать короткое замыкание в электрооборудовании.
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