Стало известно состояние кошки Муси после спасения в "Ласточкином гнезде"

Питомец, на удивление, не получил никаких повреждений

Выжившая после падения с 38-метровой высоты в Севастополе кошка Муся чувствует себя хорошо. Медики осмотрели питомца и сделали необходимую терапию на фоне нескольких дней, проведенных на холоде без еды и питья.

Волонтеры сообщили, что сейчас состояние Муси стабильное. Ей дали время отойти от пережитого стресса, покормили и напоили. Кошке помогли устранить обезвоживание и воспалительный процесс.

"На данный момент проведено исследование в виде визуального осмотра, фонендоскопии, термометрии, измерения давления и сахара. Показатели в норме!" – сообщила ветеринар, которая наблюдает за питомцем.

На данный момент возвращение Муси в "Ласточкино гнездо" под вопросом. Волонтеры настаивают на том, что кошка должна найти новый дом, а не оставаться в замке. Однако сотрудники учреждения уверены, что животное будет скучать в доме – Муся привыкла к простору и большому количеству людей.

"Кошка привыкла к музею, она здесь родилась и выросла. Она не домашняя", – сказала сотрудница "Ласточкиного гнезда" в беседе с Daily Storm.

При этом мужчину, который выкинул Мусю с обрыва, отправили на пренудительное лечение в ПНД. Ранее он состоял там на учете.