Эколог раскрыл последствия столкновения двух судов у берегов Британии

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Контейнеровоз Solong и танкер Stena продолжают гореть после столкновения. Известно, что на борту первого располагается 15 контейнеров очень ядовитого химиката – цианистого натрия. Эколог Роман Пукалов рассказал, чем грозит природе происшествие у берегов Великобритании.
По его словам, горение более 20 тысяч тонн топлива приведет к значительному загрязнению атмосферного воздуха в районе аварии. Утонуть оно не сможет, поскольку имеет более меньшую плотность по сравнению с мазутом.
Эксперт отметил, что сейчас нет достоверной информации по поводу того, что происходит с цианистым натрием.
"Защитная зона в 1 км (это немного) вокруг места аварии говорит о том, что над морем загрязнение достаточно быстро рассеивается до безопасных концентраций в нижнем слое атмосферы", – говорит он.
Также Пукалов указал, что из-за горения существует вероятность отравления пожарных, несмотря на то, что они работают в полной защите.
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