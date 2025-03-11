Эколог раскрыл последствия столкновения двух судов у берегов Британии

Эколог раскрыл последствия столкновения двух судов у берегов Британии
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Это может привести к значительному загрязнению воздуха

Контейнеровоз Solong и танкер Stena продолжают гореть после столкновения. Известно, что на борту первого располагается 15 контейнеров очень ядовитого химиката – цианистого натрия. Эколог Роман Пукалов рассказал, чем грозит природе происшествие у берегов Великобритании.

По его словам, горение более 20 тысяч тонн топлива приведет к значительному загрязнению атмосферного воздуха в районе аварии. Утонуть оно не сможет, поскольку имеет более меньшую плотность по сравнению с мазутом.

Эксперт отметил, что сейчас нет достоверной информации по поводу того, что происходит с цианистым натрием. 

"Защитная зона в 1 км (это немного) вокруг места аварии говорит о том, что над морем загрязнение достаточно быстро рассеивается до безопасных концентраций в нижнем слое атмосферы", – говорит он.

Также Пукалов указал, что из-за горения существует вероятность отравления пожарных, несмотря на то, что они работают в полной защите.

Источник: RT

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