Пожар на ТЭЦ-16 в Москве ликвидирован без последствий

Станция работает в штатном режиме

Возгорание на ТЭЦ-16, расположенной на северо-западе Москвы, ликвидировано. Об этом сообщили в Мосэнерго.

Ранее появились сообщения о пожаре на ТЭЦ на 3-й Хорошевской улице в районе Хорошево-Мневники. В соцсетях публиковали фотографии и видео, на которых был заметен густой черный дым.

Как оказалось, загорелась крыша выведенного из эксплуатации здания, где шел ремонт. Пожар уже потушили.

"На работу электростанции происшествие не повлияло. Энергоснабжение потребителей не нарушено, ТЭЦ-16 несет электрическую и тепловую нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком",

– говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Мосэнерго в 12:30.

Источник: Мосэнерго

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