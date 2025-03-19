Стала известна причина нападения ученого на коллег в Антарктиде

Сотрудники не смогли договориться по трудовой задаче

Один из участников южноафриканской исследовательской группы, работающей на отдаленной антарктической базе, сообщил о нападении коллеги. В своем письме он указал, что ученый угрожает ему расправой. Пока помощи ждать неоткуда, поскольку погода на континенте оставляет желать лучшего, и, вероятно, им придется провести вместе несколько месяцев.

Другие участники экспедиции утверждают, что боятся своего коллегу из-за его вспыльчивого нрава. Он не только угрожает расправой, но также применяет силу.

"Я по-прежнему глубоко обеспокоен собственной безопасностью, постоянно задаваясь вопросом, не стану ли я следующей жертвой", – пишут они в письме.

В результате после жалоб с ними связались специалисты психологической помощи, которые провели с буяном беседу. Он рассказал, что причиной конфликта стал спор по поводу задания, порученного им руководителем группы. Оно сильно зависело от погоды и требовало серьезного изменения графика.

Сейчас он раскаивается в своем агрессивном поведении. Тем не менее, против него возбудили расследование, в результате которого нападавшему может грозить реальное наказание.