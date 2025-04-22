Минобороны РФ сообщило о взрыве в военной части во Владимирской области

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В Киржачском районе Владимирской области произошла детонация боеприпасов, которые хранились 51-м арсенале ГРАУ Минобороны РФ. Всего в там было более сотни ракет, артснарядов, компонентов ЗРК и прочего оборудования. В российском оборонном ведомстве подтвердили информацию о происшествии.
Очевидцы жалуются на звуки взрывов и густой столб дыма, который поднимается над местом ЧП. Местные власти объявили эвакуацию из поселка Барсово, позже расширили зону до семи населенных пунктов, а на территории Киржанского района ввели режим ЧС. Люди говорят, что после случившегося в некоторых домах повыбивало окна и стал слышаться свист от ракет.
В соцсетях расходятся сведения о попадании в военный объект украинских снарядов, которые не нашли подтверждения. Некоторые сообщают, что атаку могли совершить с помощью дронов или ракеты, поскольку ранее были слышны запуски ПВО. Однако в Минобороны эти сообщения отвергают. Как заявили в ведомстве, причина случившегося – нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. Пострадавших в ходе инцидента нет.
"По поручению министра обороны Белоусова создана комиссия по пожару во Владимирской области, виновных привлекут к ответственности", – заявили в МО РФ.
Российские источники также говорят, что возгорание на складе боеприпасов в поселке Барсово не связано с атакой БПЛА – оно началось из-за "детонации боеприпасов при погрузке".
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