Женщина с пересаженной маткой родила здорового ребенка

Женщина с пересаженной маткой родила здорового ребенка
Фото: unsplash.com
Подобный случай стал первым в Англии

В Великобритании 36-летняя женщина, родившаяся без матки, выносила и родила здорового ребенка. Это стало возможно после того, как ее старшая сестра пожертвовала свой орган ради появления на свет племянников.

Диагноз недоразвитой матки встречается один раз на пять тысяч случаев. При этом яичники у таких пациенток функционируют нормально, вырабатывая ооциты и женские половые гормоны. 

Сестра решила отдать свою матку, поскольку она больше не планировала рожать детей – у нее уже есть двое дочек. В результате операции орган прижился хорошо, однако зачатие естественным путем решили исключить – вместо этого девушка перенесла ЭКО, получив семь эмбрионов. Один из них после подсадки развился в полноценную беременность.

После рождения ребенка новоиспеченные родители признались, что до конца не верили в успех. И только увидев младенца они наконец поняли, что все действительно получилось.

"В тот момент, когда мы ее увидели, был невероятным, и мы оба просто расплакались от умиления", – сказали супруги.

Источник: The Guardian

"Морочит мне голову": Трамп сделал заявление о Путине

Лидер признался, что не доверяет российскому коллеге

Названы три этапа возможного мирного процесса по Украине

Решение проблемы может занять долгое время

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей