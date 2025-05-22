В голове монумента "Родина-мать" нашли труп

Мужчина скончался от сердечного приступа

Сотрудники экстренных служб Волгограда обнаружили в голове монумента "Родина-мать" труп мужчины. Предположительно, покойным является один из туристов, который пробрался внутрь и хотел посмотреть на памятник изнутри.

По данным РИА "Новости", его гибель не носит насильственный характер. Тем не менее, специалистам еще предстоит установить все обстоятельства его гибели.

Источники утверждают, что покойным является ректор Московской государственной академии физической культуры Николай Чесноков, подтверждения информации нет. Изначально он пришел к монументу для экскурсии и поднялся на самый верх, где ему стало плохо. По предварительной информации, у него прихватило сердце. Он скончался до приезда скорой помощи.

Утверждается, что погибшему было 68 лет. Вероятнее всего он попал внутрь статуи незаконно – находится там опасно из-за подвижности конструкции. Тем не менее, в редких случаях туристов могут пустить в монумент за отдельную плату и тайно.

Сейчас Следственный комитет начал проверку по факту случившегося. Людей, которые пустили мужчину внутрь "Родины-матери" могут привлечь к ответственности.