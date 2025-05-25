Мужчина неожиданно ожил на собственных поминках

Мужчина неожиданно ожил на собственных поминках
Фото: unsplash.com
Его едва не успели похоронить

Во время церемонии прощания с мужчиной в Перу присутствующие люди были ошеломлены, когда тело покойника начало неожиданно двигаться. Вместе с этим он стал издавать странные звуки и показывать, что ожил. Все произошло за несколько дней до похорон.

В момент произошедшего его родственники и друзья один за другим подходили к гробу и оплакивали мужчину. Некоторые очевидцы заявили, что внезапное воскрешение покойника было божьим чудом, однако в действительности полагают, что он находился в состоянии каталепсии, когда человек замирает в одной позе из-за психического расстройства. Симптомы включают в себя паралич, замедление телесных функций, таких как дыхание, и скованность, которую можно ошибочно принять за трупное окоченение.

Источник: The Mirror

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