Проблемы с алкоголем и головой: что говорят о покойной солистке ансамбля МВД

Несколько лет назад в жизни погибшей произошла личная драма

Солистка ансамбля МВД "Песни и танцы – Горница" Мария скончалась в столице при неизвестных обстоятельствах. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехала к своей подруге и рассказала ей, что ее избили и изнасиловали. По всему телу 38-летней артистки были синяки. Она осталась в гостях из-за ухудшения самочувствия, после ее доставили в больницу, где она умерла.

Сообщается, что странные проблемы со здоровьем у погибшей были давно. В январе и мае она несколько раз получала травмы, заявляя, что неудачно упала и ударилась. Знакомые говорят, что в жизни у певицы была своя драма: бывший муж забрал у нее дочку, из-за чего у женщины случилась депрессия.

Свекровь в беседе с журналистами рассказала, что Мария была хорошей, доброй девушкой, и она сочувствует из-за ее смерти.

"Но, к сожалению, из-за проблемы с алкоголем вот такое с ней случилось. Мне кажется, ее зависимость в итоге привела к тому, что у нее появились проблемы с головой", – призналась она.

По ее словам, развод с ее сыном у покойной произошел именно из-за ее пагубного пристрастия. В итоге дочка приняла решение жить с отцом, а Мария пыталась оспорить это решение, но суд на ее сторону не встал. Больше года певица не общалась со своим ребенком.

Сама Мария перед смертью рассказывала, что не знает, кто мог ее избить и изнасиловать. Согласно заключению врачей, она умерла от осложненного перелома ребер.