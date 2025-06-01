Собянин: Московские врачи делают все для помощи пострадавшим под Брянском

Собянин: Московские врачи делают все для помощи пострадавшим под Брянском
Ю.Иванко. Mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил слова поддержки и сочувствия семьям погибших в результате обрушения моста в Брянской области. Медицинские учреждения столицы оказывают помощь пострадавшим в результате обрушения моста в Брянской области.

"В наших больницах получают медицинскую помощь как дети, так и взрослые, пострадавшие в результате этого происшествия. Мы делаем все возможное",

– написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

Сергей Собянин также выразил свои соболезнования всем, кто потерял своих близких в результате этого трагического события.

Вечером 31 мая в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. По последним данным, крушение унесло жизни семи человек, 69 пострадали – в том числе трое детей. Согласно предварительной информации, причиной обрушения мог стать подрыв, однако официально эта версия пока не подтверждена.

По данным пресс-службы Московской железной дороги, обрушение моста произошло из-за "незаконного вмешательства в деятельность транспорта".

Источник: Telegram-канал Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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