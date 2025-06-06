Система ПВО Минобороны сбила один БПЛА на подлете к Москве — Собянин

ПВО Минобороны уничтожило еще один беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Домодедово и Жуковский.

Всего за 6 июня в столичном регионе было сбито порядка 10 вражеских БПЛА.