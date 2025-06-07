Силами ПВО отражена попытка атаки еще четырех БПЛА — Собянин

Силами ПВО Минобороны сбито четыре беспилотника, атаковавших Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Двумя часами ранее градоначальник отчитался о ликвидации еще одного БПЛА. 

Атаки беспилотников на московский регион продолжаются уже почти сутки. Вечером 6 июня в связи с атакой БПЛА в столичных аэропортах даже вводился план "Ковер".

Источник: Telegram-канал Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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