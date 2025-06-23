Появились подробности состояния директора "Тайгана" после нападения тигра

Появились подробности состояния директора "Тайгана" после нападения тигра
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Врачи уже провели ему операцию

В минувшие выходные директор крымского парка "Тайган" Олег Зубков пострадал после нападения тигра. Инцидент произошел во время кормления хищников – зверь накинулся на мужчину и начал таскать его по территории. Случившееся видели также посетители парка, у которых началась паника. Одна из сотрудниц не растерялась и протаранила питомца с помощью автомобиля, но это не помогло его отпугнуть – лев поволок директора под мостик. Женщина ринулась за ними, но электромобиль заглох. Тогда она бросила в животное веник, чем и смогла его отпугнуть.

После Зубкова экстренно доставили в больницу. Сообщалось, что его состояние тяжелое. По словам врачей, у мужчины была разорвана трахея, шея и оторвалась мышца на груди. Сейчас пострадавшего прооперировали, он находится в реанимации.

"До завтрашнего дня он будет здесь, завтра будет решаться вопрос о переводе в больницу Семашко. Его состояние, с божьей помощью, стабилизировалось", – рассказал врач Андрей Дорошенко.

В прошлом году в парке "Тайган" произошла похожая трагедия – львы напали на одну из сотрудниц. Тогда животных отказались усыплять, несмотря на их опасность для человека. 

Источник: Telegram

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