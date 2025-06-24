Мужчина едва не убил ребенка в Шереметьево: мальчик в коме

Мужчина едва не убил ребенка в Шереметьево: мальчик в коме
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Нападавший был в состоянии наркотического опьянения

Гражданин Белорусии, совершавший транзитный рейс через российский аэропорт Шереметьево из Каира в Минск, напал на двухлетнего мальчика. Мужчина подошел к чужому ребенку, схватил за ноги и со всей силы ударил головой об пол. После внезапного приступа агрессии он сам сел на кафель и начал странно себя вести, а малыша в тяжелом состоянии забрали родители.

Сообщается, что нападавший летел один. Его сразу же задержали по камерам наблюдения и передали полиции. При обыске у него обнаружили наркотические вещества – вероятно, в момент преступления он также находился в состоянии измененного сознания.

Ребенок после полученных травм был госпитализирован. Врачи диагностировали у него перелом позвоночника и свода черепа, после падения мальчик потерял сознание. Сейчас он находится в стабильно тяжелом состоянии, его пришлось ввести в состояние искусственной комы. 

"Вся надежда на маленький, но сильный организм", – сообщила подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.

На 31-летнего белоруса, который совершил нападение, возбудили уголовное дело по статье о покушении на жизнь. Во время допроса он не мог внятно говорить и показывал странные жесты. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Источник: RT

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