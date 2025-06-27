Россиянка спутала менопаузу и беременность, шокировав врачей

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Необычный случай произошел в Бурятии. 43-летняя пациентка, которая проходила лечение с диагнозом "Миома матки", родила неожиданно для себя и для врачей. Женщина до последнего не знала о своем положении и полагала, что у нее попросту началась менопауза.
Изначально на приеме у врача россиянка спокойно приняла начало старения репродуктивной системы, несмотря на относительно молодой возраст. Со временем она стала замечать, что у нее растет вес – особенно в области живота. Тогда пациентка начала активно заниматься спортом в попытке привести себя в форму, но безрезультатно.
Когда в ее организме начались странные шевеления, она все объясняла слишком активным кишечником. Однако когда появились сильные боли, пациентка обратилась в больницу, где у нее заподозрили быстрый рост миомы и отправили на срочное обследование. Там оказалось, что женщина ждет ребенка и уже готова рожать.
"Через несколько часов в родильном отделении на свет появилась здоровая девочка, весом 2900 граммов. "Гигантская миома" оказалась чудом – настоящим, живым и громко кричащим чудом", – сообщили в больнице.
По словам медиков, отец был невероятно рад новости о пополнении в семействе. Через три дня мать с ребенком выписали из клиники.
Глава России решил нарушить привычный дипломатический протокол