Россиянка спутала менопаузу и беременность, шокировав врачей

Россиянка спутала менопаузу и беременность, шокировав врачей
Фото: соцсети
Никто не ожидал, что женщина находится в положении

Необычный случай произошел в Бурятии. 43-летняя пациентка, которая проходила лечение с диагнозом "Миома матки", родила неожиданно для себя и для врачей. Женщина до последнего не знала о своем положении и полагала, что у нее попросту началась менопауза.

Изначально на приеме у врача россиянка спокойно приняла начало старения репродуктивной системы, несмотря на относительно молодой возраст. Со временем она стала замечать, что у нее растет вес – особенно в области живота. Тогда пациентка начала активно заниматься спортом в попытке привести себя в форму, но безрезультатно.

Когда в ее организме начались странные шевеления, она все объясняла слишком активным кишечником. Однако когда появились сильные боли, пациентка обратилась в больницу, где у нее заподозрили быстрый рост миомы и отправили на срочное обследование. Там оказалось, что женщина ждет ребенка и уже готова рожать.

"Через несколько часов в родильном отделении на свет появилась здоровая девочка, весом 2900 граммов. "Гигантская миома" оказалась чудом – настоящим, живым и громко кричащим чудом", – сообщили в больнице.

По словам медиков, отец был невероятно рад новости о пополнении в семействе. Через три дня мать с ребенком выписали из клиники.

Источник: ВКонтакте

Путин подал неожиданный сигнал: власти США обеспокоены

Глава России решил нарушить привычный дипломатический протокол

Фон дер Ляйнен хотят вышвырнуть с работы из-за скандала

Политика подозревают в коррупции

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей