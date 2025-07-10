Буксир на полном ходу протаранил российское судно и скрылся

Корабль получил серьезные повреждения

В Приморском крае произошла неожиданная морская авария. Буксир "Бикин", который курсировал в порту Находки", на полной скорости врезался в пришвартованный корабль "Солвейга". Последний, по данным СМИ, получил серьезные повреждения, а виновник инцидента сразу же скрылся с места происшествия.

Сообщается, что у корабля пострадал левый борт – он оказался полностью вмятым. Информации о пострадавших людях нет. На появившихся в Сети кадрах видно, что "Бикин" намеренно держал курс на "Солвейгу" и не сворачивал ради тарана. После сильного удара буксир развернулся и уплыл, не дожидаясь разбирательств. Теперь экипаж ждет проверка от транспортной прокуратуры.

Что стало причиной инцидента – не сообщается. В Сети допускают, что капитан буксира мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, другие указывают на возможную провокацию или диверсию с попыткой организовать разлив нефтепродуктов в акватории. Тем не менее, пока официального вердикта со стороны правоохранителей нет.