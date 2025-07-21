Собянин: ПВО Минобороны сбили летевший на Москву беспилотник

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Летевший к Москве вражеский БПЛА уничтожен средствами противовоздушной обороны Минобороны РФ. Об этом сообщил в понедельник, 21 июля, мэр столицы Сергей Собянин.
"ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб",
– говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале мэра в 13:18 мск.
Ранее в этот день пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что в период с 8:30 до 12:00 дежурными средствами ПВО на территории страны были уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе в Калужской, Брянской, Тульской и Орловской областях.
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