Собянин: ПВО Минобороны сбили летевший на Москву беспилотник

Сотрудники экстренных служб прибыли к месту падения обломков

Летевший к Москве вражеский БПЛА уничтожен средствами противовоздушной обороны Минобороны РФ. Об этом сообщил в понедельник, 21 июля, мэр столицы Сергей Собянин.

"ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб",

– говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале мэра в 13:18 мск.

Ранее в этот день пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что в период с 8:30 до 12:00 дежурными средствами ПВО на территории страны были уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе в Калужской, Брянской, Тульской и Орловской областях.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник

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