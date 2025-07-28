Хакер назвал сроки восстановления работы "Аэрофлота" после сбоя

Хакеры нанесли большой ущерб внутренней системе перевозчика

Российская авиакомпания "Аэрофлот" подверглась хакерской атаке. Взявшие на себя ответственность за случившееся "Киберпартизаны BY" утверждают, что это стало возможным из-за несоблюдения правил безопасности сотрудниками организации, в особенности ее гендиректором Сергеем Александровским, который три года не менял пароль. Сообщается, что в ходе кибернападения уничтожено порядка 7 тыс. серверов, а ущерб оценивается от 10 до 50 млн долларов.

Эксперты дают различные оценки по поводу восстановления работы "Аэрофлота" после случившегося. Одни утверждают, что это может занять от нескольких недель до полугода, однако хакер и специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин дает другой прогноз. По его словам, основные проблемы можно решить в течение нескольких часов, если была сделана резервная копия данных.

"Если есть, то информацию можно будет восстановить в течение двух дней, если нет – все печально", – сказал эксперт.

Пока неизвестно, случилась ли утечка персональных данных пассажиров "Аэрофлота" – в Роскомнадзоре не могут подтвердить или опровергнуть сведения. На фоне случившегося компания внесла серьезные коррективы в расписание рейсов, отдав приоритет маршрутам на Дальний Восток, Минеральные Воды, в Калининград, Сочи и за границу. При этом 206 рейсов из 260 запланированных будут отправлены, остальные пришлось отменить.