ООН предложила России помощь после землетрясения на Камчатке

Организация готова отправить гуманитарную миссию в страну

Заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак сообщил, что организация готова в случае необходимости оказать помощь России после случившегося землетрясения на Камчатке. Такое заявление он сделал в ходе брифинга.

По словам Хака, происшествие у берегов восточного побережья России оказалось одним из самых сильнейших за последние несколько десятков лет. В результате оно привело к угрозам цунами, а также эвакуациям в регионах Тихого океана, Азии, Северной и Южной Америки.

"По предварительным данным серьезного ущерба нанесено не было. Мы готовы поддержать любые усилия по реагированию [на ликвидацию последствий], если будет нужна помощь", – отметил представитель ООН.

Как заявили специалисты, минувшим днем на Камчатке произошло самое сильное с 1952 года землетрясение – его магнитуда достигла 8,7. Повреждено несколько зданий, однако массовых разрушений и жертв зафиксировано не было. После природного катаклизма началось цунами, которое затопило несколько прибрежных регионов, а также было зафиксировано извержение вулкана Ключевская Сопка.