Снова вместе: стелс F-117 засветился вместе с F-15

Снова вместе: стелс F-117 засветился вместе с F-15
Фото: flickr.com/usdew/25574716240
Такими темпами бомбардировщик может скоро оказаться и у российских границ

Американский стелс-бомбардировщик F-117 засветился вместе с истребителем F-15C/D в одном ангаре 124-го авиаполка Национальной гвардии в штате Невада. Снимок, опубликованный журналом The Drive уникален, потому что номинально "Ночной ястреб" снят с вооружения, но по фотография доказывает обратное.

Дело в том, что над хребтами гор побережья Орегона постоянно разворачиваются воздушные схватки между летчками. Фактически это полигон для подготовки пилотов.

F-117 мог изображать в небе стелс противника, например, Су-57 или J-20, а пилот на F-15C/D мог пытаться его сбить. Впрочем, как считает The Drive, фотография могла быть сделана и в 90-х годах, когда F-117 был уже рассекречен, а машину привезли для участия вы авиашоу.

На данный момент в составе ВВС США осталось несколько десятков F-117. Самолеты используются, в первую очередь, для испытания радаров наземных ПВО. В Пентагоне уже готовятся встречать в небе российские и китайские истребители пятого поколения. а также беспилотники вроде "Охотника", по форме крыла напоминающие "Ночного ястреба".

Западные военные эксперты полагают, что по своей малозаметности F-117 примерно соответствует китайскому J-20. Однако американцы могут модернизировать свои бомбардировщики, а учитывая тот факт, что они могут вооружаться ядерными бомбами, эти самолеты до сих представляют собой грозное оружие.

Александр ИЛЬИН

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