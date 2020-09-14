Американский корабль несет ракетное оружие

Эсминец США "Росс" вошел в акваторию Балтийского моря. Однако российские военные тут же начали отслеживать передвижение американского судна. Об этом рассказал Национальный центр управления обороной РФ.

О том, что Балтийский флот наблюдает за американскими коллегами в акватории, пишет РИА "Новости". По информации издания "Царьград", на "Россе" есть управляемое ракетное оружие.

При этом, с какой целью американский эсминец вошел в воды Балтики, не известно.

Американский корабль "Росс" постоянно размещен на испанской базе Рота. На эсминце есть две пусковые установки системы "Иджис" и пусковые установки с ракетами "Томагавк".