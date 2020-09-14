Российские военные взяли под контроль эсминец США на Балтике

Американский корабль несет ракетное оружие

Эсминец США "Росс" вошел в акваторию Балтийского моря. Однако российские военные тут же начали отслеживать передвижение американского судна. Об этом рассказал Национальный центр управления обороной РФ.

О том, что Балтийский флот наблюдает за американскими коллегами в акватории, пишет РИА "Новости". По информации издания "Царьград", на "Россе" есть управляемое ракетное оружие. 

При этом, с какой целью американский эсминец вошел в воды Балтики, не известно.

Американский корабль "Росс" постоянно размещен на испанской базе Рота. На эсминце есть две пусковые установки системы "Иджис" и пусковые установки с ракетами "Томагавк".

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Выборы 13 сентября: за кого проголосовали россияне

Граждане страны выбрали представителей власти

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей