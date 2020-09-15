СМИ: грузинские ПВО "пустят кровь" российской авиации

СМИ: грузинские ПВО "пустят кровь" российской авиации
Фото Владимира Тюкаева (ИТАР-ТАСС)
В этом Тбилиси поможет Израиль

Грузинские системы ПВО будет модернизировать израильская компания Rafael, та самая, которая разработала знаменитый "Железный купол", а также противотанковый комплексы "Спайк" и многое другое.

Как пишет журнал Forbes, если конфликт между двумя странами вспыхнет вновь, как это было 8 августа 2008 года, грузинские ПВО смогут "пустить кровь" российской авиации.

Издание напомнило, как 12 лет назад самолеты ВВС России, включая бомбардировщики Су-24 и Ту-22М, очень быстро уничтожили средства воздушной обороны Грузии, и теперь Тбилиси надеется их восстановить.

Тогда Грузия использовала средства ПВО, которые достались ей со времен Советского Союза: это С-125М, Бук-М1, "Оса-АК" и ЗРК "Стрела".

По данным Forbes, за годы после конфликта украинские специалисты научились использовать "Бук" и "Осу" в засадах, а пассивные радары "Кольчуга-М" должны предупреждать зенитные расчеты о приближающихся российских самолетах. При этом ракетчики будут ждать до последнего, чтобы активировать радары ближнего действия.

В 2008 году грузинские ЗРК успели сбить несколько российских самолетов. В частности, 8 августа "Бук" сбил три штурмовика Су-25 и бомбардировщик Ту-22М, а 11 августа "Оса" уничтожила Су-24М и разведчик Су-24МР. Кроме того, из "Стрелы" грузины повредили еще три Су-25.

По информации западных военных экспертов, радиолокационное оборудование российских Су-25 не было настроено на частоты грузинских ЗРК, поэтому летчики не знали, когда по ним были выпущены ракеты.

Именно после 2008 года Минобороны начало реформировать армию, сокращая большое количество воинских частей и закупая новую технику. Тогда стало понятно, что между родами войск недостаточное взаимодействие и налицо проблема с обменом данными.

Российская авиация уничтожила практически все большие радары грузинских зенитчиков, почти все "Буки", 5 комплексов "Оса", противовоздушные силы страны стали по сути беззубыми.

Тбилиси пытался восстановить средства ПВО. Программа модернизации стоимостью $9 млрд включала новые средства связи, противотанковое вооружение и системы ПВО. Грузины заполучили израильские ЗРК средней дальности Spyder из Израиля, а также французские Mistral. Кроме того, Украина поставила свои радары большой дальности, а Франция – средней.

Судя по всему, теперь Израиль поставит дополнительные радары и средства ПВО. Плюс на вооружении ПВО Грузии до сих пор остаются "Буки" и "Оса-М".

Александр ИЛЬИН

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