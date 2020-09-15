США ясно дают понять, что будут оспаривать право России доминировать в Арктике

На Аляске могут разместить до 100 истребителей F-35 для сдерживания России. Об этом сенатор-республиканец Дэн Салливан заявил в подкасте Международного научного центра имени Вудро Вильсона. По его словам, которые приводит Sputnik, "тридцать пятые" будут соседствовать с F-22, которые давно дежурят на Аляске и периодически вылетают на сопровождение российских Т-95МС и Ту-142. При этом сенатор подчеркнул, что ни у одной страны мира нет такого количества истребителей пятого поколения вообще, сколько США собираются разместить только на Аляске.

F-22 дислоцированы на базе Элмендорф-Ричардсон, в то время как F-35 разместят на базе Эйлсон.

Кроме того, Салливан рассказал о планах Америки расширить порт Ном на Аляске, который должен стать первым глубоководным американским портом в Заполярье. Сенатор подчеркнул, что это "послание" для России и Китая, и заключается оно в том, что США считают Арктику стратегическим районом.

На данный момент на базе Элмендорф-Ричардсон дежурят 24 истребителя F-22. Иногда военные, чтобы привлечь к себе внимание, выполняют так называемому "слоновью прогулку", это когда самолеты взлетают по очереди с интервалом в несколько секунд, а на аэродроме создается впечатление "толпы" истребителей.