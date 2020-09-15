Американский B-1В Lancer приближался к госгранице

Российские истребители МиГ-31 и Су-35с перехватили стратегический бомбардировщик B-1В Lancer ВВС США над Беринговым и Охотским морями. Видео опубликовано Министерство обороны России.

Воздушный объект приближался к государственной границе, передает РИА "Новости". После этого российские военные вернулись на аэродром.

Видео с российскими пилотами приводит ТВЦ.