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Российские истребители МиГ-31 и Су-35с перехватили стратегический бомбардировщик B-1В Lancer ВВС США над Беринговым и Охотским морями. Видео опубликовано Министерство обороны России.
Воздушный объект приближался к государственной границе, передает РИА "Новости". После этого российские военные вернулись на аэродром.
Видео с российскими пилотами приводит ТВЦ.
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