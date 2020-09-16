Орудия достанут даже до кораблей в море

В Крым привезли крупнокалиберные гаубицы "Мста-Б" калибра 152 миллиметров. Мощная артиллерия прикроет побережье и даже сможет угрожать кораблям противника. О переброске орудий пишет газета "Известия" со ссылкой источники в Минобороны.

По их данным, личный состав 8-го отдельного артиллерийского полка уже осваивают гаубицы в Крыму. Кроме обычных неуправляемых снарядов, которые, к слову, есть и и на вооружении ВСУ, в боекомплекты входят сверхточные корректируемые снаряды "Краснополь" с лазерным наведением. Тажке для их целеуказания используются беспилотники "Орлан-30".

Ранее снаряды "Краснополь" успешно опробовали в Сирии. Еще два года назад военные показали кадры уничтожения группы боевиков, которые устроили нападение на базу Хмеймим с применением беспилотников. В феврале уже этого года гаубицы перебросили под Идлиб.

152-мм гаубица "Мста-Б" это не простое оружие. Гаубица, разработанная незадолго до заката Советского Союза предназначена для уничтожения тактических средств ядерного нападения, артиллерийских и минометных батарей, танков и других броневых средств. Также ее можно применять для разрушения полевых фортификационных и других оборонительных сооружений, подавления живой силы противника. Дальность стрельбы – до 28,5 километров.