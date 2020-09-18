Пострадал командир машины

В Астраханской области на полигоне Капустин Яр один танк Т-90А расстрелял другой по ошибке. Инцидент произошел несколько дней назад.

Как пишет телеграм-канал Baza, который опубликовал фотографии покореженной и почерневшей от огня машины, один танк обгонял другой слева и поднял пыль.

Экипаж правого танка готовился произвести выстрел и не увидел в облаке пыли едущую слева машину. В результате осколочно-фугасный снаряд попал Т-90А прямо в борт. К счастью, броню он не пробил, однако командир машины получил ожоги лица и рук. Остается только удивляться, о чем думал командир обгоняющей машины, когда решил обойти Т-90А с повернутой влево башней. Было очевидно, что экипаж готовился к выстрелу.

Впрочем, по другой версии, которую растиражировали некоторые СМИ, в машину попала противотанковая ракета. Как сообщает "Военное обозрение", при этом, навесные элементы защиты не выдержали. Версия с попаданием ПТУР выглядит более реальной. В любом случае, официальной информации так и не поступало.