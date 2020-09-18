Путин высказался об уникальном российском вооружении

Теперь оборонные предприятия должны увеличить производство гражданской продукции

Некоторые виды современного российского оружия не просто опережают по характеристикам зарубежные аналоги, но даже не имеют их. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии в пятницу, 18 сентября.

По оценке главнокомандующего ВС РФ, страна имеет сейчас такой военно-технический задел, что еще несколько десятилетий сможет сохранять как минимум паритет с ведущими мировыми державами.

"Нынешнее поколение оружейников (...) производит уникальные образцы вооружений, которые опережают зарубежные аналоги, а в некоторых случаях наше оружие и не имеет никаких аналогов в мире", – подчеркнул президент.

В то же время, по мнению Путина, предприятия ОПК должны шире использовать нацпроекты. Это позволит выпускать больше гражданской продукции, , принесет прибыль оборонным заводам и даст новые рабочие места.

"К 2025 г. доля высокотехнологичной гражданской продукции в общем объёме производства ОПК должна достичь 30%, а к 2030 г. – уже 50%", – поставил задачу президент.

Что касается гособоронзаказа, то сейчас в правительстве обсуждается вопрос, можно ли оставлять предприятиям ОПК часть прибыли, полученной за счет оптимизации производства. Президент "за".