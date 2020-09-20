Злят россиян намерено: Великобритания ищет слабые места в обороне РФ

Злят россиян намерено: Великобритания ищет слабые места в обороне РФ
Фото: Christophe Gateau/dpa/www.globallookpress.com
Королевство активизировало работу военных

Британские журналисты выяснили, что правительство их страны проверяет на прочность российскую оборону. Для этого военные стали чаще и дольше патрулировать границы РФ.

Военные самолеты и корабли Великобритании хотят найти прорехи в защите России, чтобы в будущем использовать слабости в своих целях. С конца августа у границ нашей страны над Черным морем и у побережья Кольского полуострова пролетели 28 самолетов ВВС Великобритании. При этом за раз в разведку отправляли до пяти воздушных судов. 

Военные использовали на дальние полеты истребители и заправщики, в воздух также поднимались самолеты-разведчики, были задействованы и другие машины. За Северный полярный круг направили фрегат HMS Sutherland.

Авторы издания The Sunday Times назвали такую операцию уникальной. Бывший пилот британских ВВС Эндрю Брукс полагает, что такие действия Лондона – это ответ на ситуацию с Алексеем Навальным, а также на действия России над Северным морем. Он считает, что военные намерено злят россиян, чтобы последние поднимали в воздух разные виды самолетов. Это помогает Великобритании собирать информацию о вооружении России. 

Полина ИВАНОВА

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